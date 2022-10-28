Немцам нужно подготовиться к трудным временам, поскольку последующие годы для их страны будут сложными.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего сегодняшнего обращения, сообщает DW.
Штайнмайер призвал немцев подготовиться к экономическим трудностям. По его словам, они вызваны в том числе и войной в Украине, которую развязала Россия.
"Это начало эпохи против ветра для Германии", - отметил президент.
Немецкий лидер добавил, что страна находится в глубоком кризисе с момента воссоединения. Несмотря на это за последние несколько лет Германия стала сильнее экономически, имеет развитый бизнес и эффективные государственные органы.
Штайнмайер отметил и сильный и хорошо оснащенный Бундесвер (Вооруженные силы). По его мнению, это поможет противостоять конфликтам внутри и за пределами страны.
"Также ясно, что в ближайшие годы населению Германии придется ограничиться. Нынешний кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - подытожил Штайнмайер.
Экономический кризис
Как ранее сообщал УНИАН, в апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.
Уже в мае президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.
В сентябре Малпасс спрогнозировал, что высокая инфляция и низкий рост экономики может затянуться на годы. Причинами стали война в Украине и отказ от российских энергоресурсов, что может занять время