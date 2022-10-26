По словам федерального президента, "мир в Украине должен быть справедливым".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил, что его шокировали истории о войне, которую развязала Россия. По его убеждению, в Германии люди имеют ложное представление об истинной ситуации.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau.

Во время визита в Украину Штайнмайер провел около двух часов в хранилище на Черниговщине из-за ракетной опасности. По его словам, там он услышал шокирующие истории.

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"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.

Президент ФРГ заметил, что "мир должен быть справедливым". Речь идет о сохранении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Однако сейчас об этом речь не идет.

"Сейчас мы не на том этапе", – добавил он.

Визит Штайнмайера в Украину

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Позже стало известно, что президенту Германии, который посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, пришлось более часа провести в укрытии на Черниговщине. Воздушная тревога продолжалась в области с 11:29 до 12:36.

В Украине Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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