Президент Украины заявил, что важно это сделать в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поспособствовать признанию немецким парламентом - Бундестагом - сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

"Попросил президента Штайнмайера способствовать признанию Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа. Особенно это важно на протяжении этого года", - заявил Зеленский.

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Признание Германией Голодомора геноцидом

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года опубликованная на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.

В октябре того же года немецкие депутаты рассматривали петицию о признании Голодомора геноцидом. Тогда член Петиционного комитета Бундестага, депутат от провластной партии ХДС Арнольд Фаатц заявил, что в МИД Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора геноцидом. В ведомстве обосновывают это, в частности, тем, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что аргументы немецких скептиков против признания Голодомора геноцидом украинского народа не выдерживают серьезной критики.

В июне 2020 года депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что в Германии нет единодушия относительно признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодня 17 государств официально признали Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

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