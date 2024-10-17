Северокорейские военные находятся в очень закрытой стране и вряд ли разбираются в современных методах войны, считает Гетьман.

Армия Северной Кореи использует технику, которая была модернизирована по образцу техники времен Советского Союза, и ее военным будет трудно "пересесть" на российские образцы. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Чтобы пересесть с корейского танка на российский танк, БМП или БТР, им будет крайне трудно переучиться. И, скорее всего, этого никто делать не будет, поскольку нужны месяцы на переподготовку. Это подтверждает и предположение о том, почему корейцев не будут использовать на нуле. Здесь два варианта: либо они должны переучиться в течение длительного времени, либо должны приехать с собственной техникой", – пояснил он в интервью УНИАН.

На видео с тренировок или парадов военные КНДР выглядят профессиональными. Однако северокорейские солдаты находятся в очень закрытой стране и вряд ли разбираются в современных методах войны, считает Гетьман.

Видео дня

"Показывать красиво – это одно, а насколько они умелые бойцы – есть большие и обоснованные сомнения", – констатировал эксперт.

Военные КНДР в войне РФ против Украины

Уже несколько недель идут разговоры о том, что КНДР может отправить войска для участия в войне РФ против Украины. Солдат из Северной Кореи уже заметили недалеко от границы с Украиной – 18 из них сбежали с позиций, писали в СМИ.

Среди причин, почему КНДР может вступить в войну против Украины аналитики называют, в частности, возможность получить образец того, как ведется современная война. Применение Россией баллистических ракет KN-23, изготовленных в Северной Корее, тоже является одним из таких "экспериментов".

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