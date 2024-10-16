Северная Корея военных не будет отдавать, а будет продавать России, поэтому вопрос: готова ли РФ платить, отметил советник главы ОП.

Северная Корея принимает решения без Китая, в том числе по оказанию помощи России для поддержки войны против Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, может ли Северная Корея самостоятельно принимать решения без Китая.

"Северная Корея абсолютно точно принимает решения без Китая. И Китай это раздражает. Потому что Китаю вряд ли нужен этот хаос в индо-тихоокеанском. Более того, Китай понимает сейчас, что Корея стремительно переходит в прокси к Российской Федерации. И будет принимать соответствующие решения, в том числе эскалировать все, что происходит на Корейском полуострове, соответственно самостоятельно", - отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что подписанный между КНДР и РФ стратегический договор предусматривает, что в случае начала войны, другая сторона будет принимать непосредственное участие в ней.

"То есть теперь, Северная Корея, если будет иметь определенные конфликты с Южной Кореей, а об этом постоянно говорят, то Российская Федерация должна автоматически присоединиться к этому", - продолжил Подоляк.

По его словам, поведение Северной Кореи как раз и говорит о том, что Китай не влияет в том смысле, о котором многие думали.

"И сегодня Китаю, для того, чтобы сохранить репутацию, надо пойти на более жесткую позицию по отношению к России и приструнить Северную Корею", - подчеркнул Подоляк.

Возвращаясь к вопросу возможного участия живой силы от Северной Кореи на стороне России в войне против Украины он отметил, что спокойно относился бы к этому:

"Посмотрим на количество, на то, кто это будет. Потому что одно дело - это спецназ северокорейский, другое дело - мобилизованная армия. Это немножко разные составляющие. Во-вторых, если они будут переходить в приграничье, то кого они будут там заменять? Срочников российских? Так они не принимают участие в войне. То есть это не решает те вопросы, которые есть сегодня в ресурсах РФ. У них есть нарастающая проблема с точки зрения рекрутинговых мероприятий - не хватает денег. А Северная Корея не будет просто отдавать людей, чтобы они там где-то воевали. Северная Корея продаст определенное количество своих военных за определенную сумму. Готова ли будет Россия заплатить эту сумму, эту большую кучу денег? И будут ли они (корейцы) эффективным вложением этих денег".

Участие военных КНДР в войне - что известно

Как сообщал УНИАН, неделю назад в Минобороны Южной Кореи заявили, что КНДР может направить войска в Украину в поддержку России. Также там добавили, что недавние новости о ликвидации северокорейских военных на оккупированной территории Украины являются, скорее всего, правдивыми.

Издание LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке сообщило, что северокорейцы будут служить, в частности, в составе и 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ. Из них будет укомплектован "особый бурятский батальон".

В то же время военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак отмечает, что армия РФ столкнется с рядом "вызовов" в случае привлечения к участию в войне против Украины северокорейских военных. По его словам, нужны будут переводчики, командиры, которые будут знать, как с ними общаться, а также не обойдется без представителей контрразведки КНДР, которые будут следить за моральным состоянием северокорейских бойцов, чтобы те не сдались в плен.

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