Если КНДР будет вовлечена в войну, то пришло время отправлять в Украину военных НАТО, - эксперт

По мнению Гетьмана, военные из КНДР могут усложнить нам ход боевых действий, поскольку идет речь об увеличении количества военнослужащих.

Северная Корея (КНДР) может отправить на помощь России в ее войне против Украины до 100 тысяч своих военнослужащих. По информации источников в украинской разведке, в России на Дальнем Востоке уже сейчас происходит подготовка северокорейских военных. Речь идет о 10 тысячах человек, их планируют использовать для ротации российских войск. Подробнее о том, какие это угрозы несет для Украины, и каким может быть наш ответ в интервью УНИАН рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Сколько корейских военных может быть отправлено на фронт в первую очередь? И может ли случиться так, что будут привлекать корейцев на постоянной основе?

Не уверен, что сразу 10 тысяч человек привезут. Думаю, если уж действительно такое решение принято, они будут приезжать небольшими партиями. Конечно, им проще готовиться где-то на Дальнем Востоке, потому что Северная Корея - относительно недалеко. Есть непроверенная информация, что у них есть база неподалеку от Мариуполя, и там они тоже пытаются готовиться. Есть несколько предположений. Первое - что их может быть 10 тысяч. Второе - что они готовятся на Дальнем Востоке. Третье - у них будет определенная "перевалочная база" неподалеку от Мариуполя. Четвертое - они будут принимать участие в боевых действиях не на временно оккупированных территориях, а на Курщине. И пятое предположение - они будут не на линии фронта, непосредственно на нуле, а в относительном тылу, на третьей линии, и там будут заниматься строительными или другими работами, которые не связаны с ведением боевых действий. И таким образом будут высвобождены российские военные от службы в тылу, чтобы их можно было перевести на линию фронта. Российским генералам не хватает людей из-за тактики, которую они используют, то есть именно "мясные штурмы". Но следует понимать, что информация не подтверждена, есть только предположения.

Видео дня

Какая военная подготовка у северокорейцев? По вашему мнению, Россия планирует их как-то обучать или переучивать, и сколько времени, сил и ресурсов это потребует?

Армия Северной Кореи использует технику, которая была модернизирована по образцу техники времен Советского Союза. Чтобы пересесть с корейского танка на российский танк, БМП или БТР, им будет крайне трудно переучиться. И, скорее всего, этого никто делать не будет, поскольку нужны месяцы на переподготовку. Это подтверждает и предположение о том, почему корейцев не будут использовать на нуле. Здесь два варианта: либо они должны переучиться в течение длительного времени, либо должны приехать с собственной техникой.

Смотря видео из КНДР, которые иногда появляются, можно увидеть, как они тренируются, как проводят парады. На этих видео они выглядят профессиональными. Но корейцы находятся в очень закрытой стране, и я не думаю, что они разбираются в современных методах войны. Показывать красиво - это одно, а насколько они искусные бойцы - есть большие и обоснованные сомнения.

Могут ли корейцы как-то повлиять на ход боевых действий и переломить его?

Они могут усложнить нам ход боевых действий, поскольку речь идет об увеличении количества военнослужащих. Они могут заменить российских тыловиков, чтобы их отправили на фронт. Поэтому, конечно, это не улучшит нам жизнь. Предполагаю, что планируют быстро привлечь 40-50 тысяч корейцев, потому что именно такое количество россияне "сняли" с восточного фронта, чтобы перебросить на Курщину, и теперь им надо как-то компенсировать эти силы.

Каким образом Украина должна реагировать на привлечение военных из КНДР? Увеличивать темпы мобилизации?

Мобилизация - это отдельный разговор. Она у нас происходит, но мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Нам нужно больше военных на линию фронта. Отвечать мы никак не будем. Мы будем продолжать делать то, что делали. Нам и без корейцев нужно усиливать количественный состав наших Вооруженных сил. Нам не хватает людей, это известный факт.

Однако очень важно, чтобы мы изменили наше общение с партнерами из стран НАТО. Потому что это уже не российско-украинская война, а как минимум - российско-северокорейско-украинская война. Поэтому, нужны уже другие подходы и относительно того, какое оружие нам предоставлять, и относительно разрешений бить по России. Вообще, думаю, пришло время поставить вопрос о привлечении военных из стран НАТО для защиты нашей страны. Если Северная Корея будет участвовать в войне не в качестве добровольцев, инструкторов, учителей, а регулярными частями, юридически это называют мировой войной.

А какова вероятность, что нам все же пришлют военных НАТО?

Мы должны настаивать. Когда в войне участвуют несколько стран - это уже не конфликт между Россией и Украиной, это война, в которой участвуют страны с других континентов. Юридически - это мировая война. При мировой войне нужно менять концепцию помощи нашей стране, и помощь должна быть не только оружием, но и военными. Ведь нам сложно держать защиту всей восточной Европы в одиночку. Нам нужны еще люди, хотя бы на третью линию.