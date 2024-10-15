Пока неизвестны причины побега военных Северной Кореи.

Армия РФ сформировала "особый бурятский батальон", в который вошли граждане КНДР. Известно, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Об этом сообщили издания "Украинская правда" и "24 канал", ссылаясь на источники в спецслужбах.

По информации источников УП, это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

Собеседник сообщил для журналистов, что пока причины побега северокорейских военных неизвестны, российская армия начала их искать.

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В свою очередь такие данные российские захватчики пытаются скрыть от высшего командования.

В то же время источники 24 канала в разведке отметили, что военные КНДР служили на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ. Ориентировочно в этом батальоне служит около 3 тысяч человек.

"По данным источников 24 Канала в разведке, сейчас Россия проводит обеспечение военных вновь созданного батальона стрелковым вооружением и боеприпасами. Там также предполагают, что его могут привлечь к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска", - добавили в сообщении.

Военные КНДР в Украине - что известно

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что пока мало информации о численности армии Северной Кореи. По его словам, вероятно, разведки других стран имеют больше информации об армии КНДР, однако она под грифом "секретно". Он добавил, что если КНДР отправляет на войну РФ против Украины свои войска, то создается экспедиционный корпус из самых подготовленных подразделений.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный считает, что Северная Корея может отправить тысячи людей в поддержку России. По его словам, в этой стране с самого рождения людей тренируют для того, чтобы они готовились к войне.

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