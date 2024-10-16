Похоже, Северная Корея не любит упускать возможности принять участие в войне и приобрести опыт, говорит военный эксперт Института политических исследований "Асан" в Сеуле Ян Ук.

После завершения Корейской войны КНДР не участвовала в других крупных конфликтах, но системно искала возможности продавать оружие и оказывать другую военную помощь дружественным Пхеньяну странам. И война в Украине не стала исключением.

Как пишет The New York Times, Северная Корея отправляла пилотов на помощь Северному Вьетнаму во время Вьетнамской войны. Ее пилоты также летали на помощь Египту во время войны Судного дня 1973 года, а ракетные техники КНДР и два небольших подразделения войск воевали на стороне режима Асада во время войны в Сирии в 2016 году.

"Это было закономерностью: когда Северная Корея продавала оружие воюющим странам, она отправляла туда свой персонал не только для того, чтобы помочь этим странам использовать оружие, но часто и для того, чтобы самим воевать. Похоже, что они не любят терять возможности принять участие в войне и приобрести опыт", – отметил военный эксперт Института политических исследований "Асан" в Сеуле Ян Ук.

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По его словам, если Пхеньян таки отправит сухопутные войска в Украину, это будет "их первая большая война за последние десятилетия, возможность для их офицеров получить образец того, как ведется современная война, в том числе с использованием беспилотников". По мнению эксперта, КНДР будет изучать, как знания, полученные в Украине, могут быть применены на корейском театре военных действий.

Применение Россией баллистических ракет KN-23, изготовленных в Северной Корее, тоже является одним из таких "экспериментов". Президент Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин говорит, что благодаря использованию их на поле боя Северная Корея соберет ценные данные для повышения эффективности своих ракет – "данные, которые она также может использовать для продажи ракет иностранным покупателям". К тому же, эти ракеты могут стать одним из основных видов оружия, которое применят войска Ким Чен Ына, если Пхеньян нападет на Сеул.

По мнению аналитиков из Южной Кореи, "основным кадровым вкладом" Пхеньяна в войну РФ против Украины могут быть инженеры и советники по вопросам вооружений, которые будут помогать российским военным эксплуатировать оружие, выявлять дефекты и собирать данные о его использовании на поле боя. При этом они отметили, что немалое количество северокорейских артиллерийских снарядов и ракет оказываются неисправными.

В то же время некоторые аналитики сомневаются в том, что Северная Корея в ближайшее время задействует большое количество войск в войне РФ против Украины. Среди них и политолог из южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон:

"Такая операция требует тщательной подготовки с обеих сторон, вроде тех ежегодных военных учений, которые проводят Южная Корея и США".

Роль КНДР в войне РФ против Украины

Северная Корея месяцами поставляет России вооружение для ее войны против Украины. В частности, это баллистические ракеты KN-23, которыми РФ уже неоднократно била по украинским городам. Кроме того, на оккупированных территориях Украины находится определенный контингент северокорейских инженеров.

Но недавно появились разговоры о том, что КНДР может отправить России военных для участия в войне. В СМИ писали, что Россия создала "бурятский батальон" из военных КНДР. И первые северокорейские солдаты уже сбежали. 18 военных из КНДР сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России – в нескольких километрах от границы с Украиной.

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