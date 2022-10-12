В ЕС также не предусматривали мобилизацию в России и ядерные угрозы Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал недостатки в политике безопасности блока, заявив что официальный Брюссель не верил предупреждениям Соединенных Штатов о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он сказал во время выступления на встрече послов ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине продолжается. Мы не предвидели, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они нападут", то мы очень неохотно в это верили", – заявил Боррель.

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По словам главы дипломатии ЕС, о подготовке нападения на Украину ему рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник позвонил ему и сказал: "Это произойдет в эти выходные".

"И уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так отчаянно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но ведь и украинцы со своей стороны приложили руку", – добавил Боррель.

В то же время он признал, что в ЕС не предусмотрели и проведение в России массовой мобилизации, а также ядерные угрозы Путина.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен прочитать эту речь – и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", – заключил Боррель.

Война России против Украины: роль ЕС

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз активно поддерживает наше государство. Страны блока приютили миллионы украинских беженцев и оказывают военную, политическую и денежную поддержку.

Как сообщал УНИАН, 10 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Европейский Союз привлечет к ответственности руководство России и Беларуси за ракетные удары по Украине.

При этом высокий представитель ЕС отметил силу, мужество и сопротивление украинского народа для противодействия агрессивной войне России. Он заявил, что выступает на стороне Украины с решительной солидарностью.

В то же время после жестокой атаки РФ на украинские города Боррель анонсировал новую военную поддержку Украины от ЕС. Он подчеркнул, что дополнительная помощь уже на пути в Украину.