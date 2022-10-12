В частности, речь идет о полном запрете выдачи виз россиянам.

В офисе президента Украины рассказали, какие санкции Европейский Союз может ввести против России в следующем девятом пакете.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона.

"Будет то, что не вошло в предыдущие пакеты. Например, от SWIFT до сих пор не отключены некоторые российские и белорусские банки, особенно, например, "Газпромбанк". Или, например, price cap (ограничение цены – УНИАН) на нефть. Также в предыдущие пакеты еще не вошли ограничения на российский газ", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, до сих пор нет запрета российским судам заходить в европейские порты, что очень важно.

"Также лишение россиян возможности въезда (в европейские страны - УНИАН), то есть выдачи виз, полностью на все категории - это также не вошло в предыдущие пакеты. Поэтому над этим будем работать", - пояснил заместитель руководителя ОП.

Жовква отметил, что окончательные предложения по санкционным пакетам предоставляет Европейская комиссия.

"Уверены, что следующий пакет должен быть более сильным", - добавил он.

Представитель ОП сообщил, что также продолжается работа над санкциями против Республики Беларусь.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены ЕС ввести конкретные меры, которые ударят по экономике России в ответ на проведение незаконных "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Этот пакет предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Также санкции введут против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войны, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганды.

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