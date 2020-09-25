По словам венгерского премьера, союзу лучше было бы наращивать военную силу, чтобы заставить Москву уважать себя.

Евросоюз должен отказаться от санкций против России, - считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Взамен он предлагает возобновить торговлю с Москвой и создать европейскую армию, которая могла бы противостоять военной мощи Кремля.

Читайте такжеMorning Consult: Сопротивление санкциям США против "Северного потока-2" основано на лжиОб этом пишет Reuters, журналисты которого взяли интервью у главы венгерского правительства. На вопрос о том, должен ли ЕС ввести новые ограничения против России за отравление оппозиционера Алексея Навального, Орбан ответил, что не видит в этом необходимости.

"С венгерской точки зрения, мы не видим, почему мы должны это сделать. Но если Евросоюз выступит с такой инициативой, мы готовы ее рассмотреть", - сказал он.

Евросоюз ввел санкции против России после того, как она аннексировала украинский Крым в 2014 году. Они были усилены после российского военного вторжения на восток Украины, в результате которого погибло более 13 тысяч человек. Эти ограничения ударили по энергетическому, финансовому и оборонному секторам РФ. ЕС запретил вести бизнес с оккупированным Крымом, а также составил "черный список" российских граждан и компаний, которые подрывают стабильность Украины.

"То, что мы делаем с санкциями против России - это не разумная политика. Нам следовало бы быть очень мощными в военном поле, чтобы ответить России, и очень открытыми к сотрудничеству в торговле. А мы очень слабые с военной точки зрения и очень жесткие в торговле", - сказал Орбан.

Читайте такжеВ Сенате США предложили ввести санкции против России из-за отравления НавальногоВ конце 2017 года большинство стран ЕС во главе с Германией и Францией подписали оборонный пакт. Согласно ему, европейские столицы должны профинансировать и разработали вместе оборонное оборудование. Это стало демонстрацией единства после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Но прогресса в выполнении этих договоренностей не много. И их реальное воплощение может занять десятилетия или и больше.

"Если мы хотим равных отношений с Россией, нам нужна большая военная сила в Европе", - сказал Орбан, который поддерживает достаточно тесные отношения с Владимиром Путиным.

Он также сказал, что ЕС не должен уговаривать Кипр поддержать санкции против Беларуси. Союз неделю назад призвал ввести наказание для Минска из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека. Но принятие таких решений требует единодушной поддержки всех 27 стран-участниц. Но Никосия заблокировала санкции против Беларуси из-за отдельного спора с Турцией.

Читайте такжеВенгрия подписала со США крупнейшую в своей истории сделку по покупке вооружения"Не надо унижать Кипр. Им не нравится идея. Я не соглашаюсь с этим, но такова их позиция. О санкциях можно говорить снова и снова. И когда появится единодушие, мы их одобрим. Но сейчас нет согласия", - прокомментировал Обран.

Он также добавил, что Венгрия и еще три восточных члена ЕС представили план экономической поддержки Беларуси председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы не хотим, чтобы повторилась ситуация с Украиной, когда у нас была политическая концепция и не было экономической", - пояснил премьер Венгрии.

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Перевод: Лесь Дымань