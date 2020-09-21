Сегодня у министров иностранных дел стран ЕС не было единогласия для одобрения вопроса санкций против Беларуси.

Лидеры Европейского Союза 24-25 сентября рассмотрят введение санкций против белорусских чиновников.

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель сообщил на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран - членов ЕС в Брюсселе.

Трансляция пресс-конференции проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Министры обсудили вопрос санкций. Хотя существует устная четкая воля принять эти санкции, оказалось невозможным сделать это сегодня, так как необходимое единогласие не было достигнута. Этот вопрос будет рассмотрен главами государств и правительств на Европейском Совете позже на этой неделе", - подчеркнул Боррель.

По его словам, вопрос санкций сегодня даже не стоял на повестке дня.

Он уточнил, что от лидеров Евросоюза ожидается принятие политических рекомендаций по вопросу санкций.

Как подчеркнул Боррель, в Евросоюзе пока нет консенсуса относительно одобрения санкций из-за того, что Кипр не дает своего голоса для принятия соответствующего решения.

"Мы провели политическое обсуждение, и во время этой дискуссии, я думаю, что все согласились относительно необходимости принятия санкций против Беларуси", - сказал Боррель.

Как утверждает высокий представитель ЕС, Кипр не выступает против санкций в отношении Беларуси, но считает, что санкции одновременно надо ввести против Турции за проведение буровых работ в восточном Средиземноморье, в территориальных водах Кипра.

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В то же время, как следует из его слов, если лидеры ЕС примут политические рекомендации относительно санкций против Беларуси, то их введение будет утверждено на следующем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По его словам, вопрос о том, наказывать ли санкциями непосредственно Александра Лукашенко, находится на стадии обсуждения.

При этом, сказал Боррель, сегодня министры послали четкий сигнал, что не признают легитимность президента Лукашенко.

"Мы считаем эти выборы сфальсифицированными. Мы не признаем результат, поэтому мы не признаем легитимность Лукашенко", - подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз выражает солидарность с народом Беларуси, признает его демократические устремления и призыв к проведению новых свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.

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Автор: Виталий Саенко