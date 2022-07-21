ЕС заблокировал санкции против поставщика титана из России

Европейский союз заблокировал санкции в отношении металлургической компании "ВСМПО-Ависма". Российская фирма является одним из самых крупных поставщиком титана в мире.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Против этих ограничений выступила Франция и еще несколько европейских стран. Свой протест они аргументировали тем, что это приведет к отказу Москвы от экспорта титана. В свою очередь "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком для французской компании Airbus SE.

Сперва российский производитель титана попал под санкции. Компания поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей и частично принадлежит подсанкционному "Ростеху". Она попадала под ограничения из-за продажи товаров двойного и военного назначения.

Стоит отметить, что в Европейский союз не первый месяц обсуждают введения запрета на импорт титана, палладия и никеля из Российской Федерации.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских олигархов и компаний, связанных с оборонной сферой РФ.

Лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы. Речь идет про алюминий от "Русала" и медь от "Норильского никеля".

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