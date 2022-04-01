Речь идет про алюминий и медь

Лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы. Речь идет про алюминий от "Русала" и медь от "Норильского никеля".

Об этом сообщает пресс-служба Лондонской биржи металлов (LME).

Отмечается, что Великобритания ввела дополнительные пошлины на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевого сплава в размере 35%.

При этом указано, что решение не касается металлов, которые вывезли из России до 25 марта.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских олигархов и компаний, связанных с оборонной сферой РФ.

21 марта впервые с 28 февраля открылись торги на российском фондовом рынке. Индекс цен облигаций федерального займа обновил минимум с декабря 2014 года, упав до 98,21 пункта (9,4%). При этом рубль упал до 105,78 – за доллар и 115,8 – за евро.

Уже на следующий день - 22 марта - крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем. Решение коснулось таких российских финансовых гигантов, как Сбербанк, Газпромбанк, Альфа Банк, ВТБ и других.

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