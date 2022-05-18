Экспорт оборудования телекоммуникационных сетей из Китая снизился на 98%.

Китай вдвое сократил экспорт технологий в Российскую Федерации после введения санкций правительством США. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что Пекин насторожен относительно нарушения торговых запретов.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, объемы поставок ноутбуков из Китая в Россию в марте упали на 40% в сравнении с предыдущим месяцем, а экспорт смартфонов упал на две трети. Кроме того, экспорт оборудования телекоммуникационных сетей из Китая снизился на 98%.

До сих пор Пекин официально не опроверг, но и не подтвердил намерение помочь России обойти западные санкции. В свою очередь США могут наложить ограничения на продажу технологий китайским компаниям.

Как ранее сообщал УНИАН, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

В свою очередь США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

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