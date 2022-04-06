Однако условия по уже существующим договоренностям они будут выполнять.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

Соответствующей информацией поделился портал Reuters со ссылкой на проверенные источники, которые знакомы с вопросом.

Китайские государственные компании, которые занимаются переработкой нефти, отказываются от новые поставок грузов из России. Они следуют совету из Пекина и действуют осторожно в сотрудничестве с РФ в условиях западных санкций. Госкомпании из Поднебесной не хотят, чтобы их считали открыто поддерживающими Москву после ограничений, которые США и ЕС наложили на "Роснефть" и "Газпром".

По словам источников Reuters, госкомпании из Китая будут соблюдать свои долгосрочные существующие контракты на переработку российской нефти. Однако новые споты они открывать не станут, несмотря на низкие цены.

Поднебесная — это крупнейший импортер нефти из РФ. За день она приобретает 1,6 миллиона баррелей, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках существующих контрактов.

Источники Reuters предполагают, что сокращение импорта нефти из РФ подтолкнет Китай искать альтернативные источники. А это может усугубить глобальные проблемы с поставками, из-за которых цены на нефть эталонной марки Brent в начале марта достигли 14-летнего максимума — в районе $140 за баррель.

Война Российской Федерации против Украины

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