По оценкам временной поверенной, сейчас признаков готовности РФ применить ядерное оружие нет.

США в настоящее время не видят ядерной угрозы для Украины со стороны России.

Об этом заявила в интервью 24 каналу временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Она напомнила, что американский президент Джо Байден ранее неоднократно предупреждал страну-агрессора о серьезных последствиях в случае применения ядерного или химического оружия.

"Мы надеемся, что Россия не решится на этот шаг. На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков того, что Россия готова к применению этого оружия. И надеемся, что так будет и дальше", - отметила дипломат.

Квин также напомнила, что США не намерены отправлять в Украину своих военных.

Ядерные угрозы РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.