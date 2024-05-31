Пекин отклонил приглашение на мирный саммит в Швейцарии, выяснило западное агентство.

Продолжается полномасштабная война в Украине против России, и Китай не будет участвовать в швейцарском саммите мира.

Китайская сторона подтвердила, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, пишет Reuters, ссылаясь на четыре источника, которые "непосредственно знакомые с этим вопросом". "Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия, включая участие России и Украины", - сообщили агентству три источника.

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В Швейцарии по инициативе украинской стороны запланировано проведение мирного саммита в течение 15-16 июня. Швейцарская сторона надеется принять представителей более 120 государств. В частности, уже известно, что в саммите будут участвовать США. На мероприятие не пригласили РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что мирный саммит в Швейцарии должен стать правильной площадкой для донесения украинской позиции насчет достижения мира. По его словам, перед тем, как говорить с РФ о завершении противостояния нужно, чтобы был проработан детальный план, согласованный со всем миром.

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