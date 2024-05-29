Сам саммит намечен на следующий месяц.

США подтвердили участие в саммите мира в Украине, который состоится в июне в Швейцарии.

Такой анонс сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она не объявила, кто именно приедет на встречу от США, передает Голос Америки. "Мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите", - заявила Жан-Пьер. Но она отметила, что не знает будет ли присутствовать на саммите сам президент США Джо Байден. Она сообщила, что "не имеет более конкретной информации, которой может поделиться".

"Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, нужные для защиты, а также для обеспечения прочного мира", - завила она.

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Пресс-секретарь Белого дома отметила небходимость быстрой поддержки Украины, которая должна защищаться от атак. "Вы видели, что произошло в Харькове в эти выходные. Это важно отметить. Два десятка человек были убиты. Это ужасно. Вот почему мы продолжаем оказывать помощь и увеличивать ее. Мы только что анонсировали очередную помощь Украине. Именно так быстро мы пытаемся предоставить эту помощь", - сказала она.

Саммит мира в Украине

28 мая президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное отсутствие президента США Джо Байдена на саммите: "Я считаю, что это не очень сильное решение. Я бы очень хотел, чтобы президент Байден лично присутствовал и знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне".

Перед этим Зеленский призвал лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина принять участие в конференции по миру в Украине. Он добавил, что во встрече примут участие представители более 80 стран.

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