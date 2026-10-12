Янукович вернулся от Путина и слег: бывшая нардепка рассказала о малоизвестном факте

Инна Богословская рассказала, как изменилась позиция Партии регионов по вопросу евроинтеграции после встречи Януковича с Путиным в октябре 2013 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре 2013 года слег с гипертоническим кризом. После этого в команде украинской власти начался хаос, а представители Партии регионов стали блокировать законы о евроинтеграции. Об этом инциденте рассказала бывшая народная депутатка Инна Богословская, пишет "Главком".

По словам бывшей депутатки, в сентябре 2013 года фракция Партии регионов и партийная элита почти единодушно поддерживали европейский курс Украины.

В частности, 4 сентября во время собрания в кинотеатре "Зоряной" за подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в Вильнюсе проголосовали практически все присутствующие чиновники, мэры и бизнесмены.

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Против выступила лишь Елена Бондаренко, а Нестор Шуфрич воздержался.

Что изменилось после встречи с Путиным

По утверждению Богословской, ситуация кардинально изменилась после поездки Януковича к Путину в октябре 2013 года. Бывшая депутатка заявила, что во время встречи российский лидер запугал тогдашнего украинского президента.

По возвращении в Киев Янукович впервые за годы пребывания на высоких должностях перенес гипертонический криз, утверждает Богословская.

На фоне этого в команде тогдашней власти начался хаос, а законы о евроинтеграции стали блокировать уже внутри самой Партии регионов. Эти события предшествовали отказу украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе осенью 2013 года.

Другие новости о семье Януковича

Как сообщал УНИАН, бывшая жена беглого экс-президента Виктора Януковича, 76-летняя Людмила Янукович, вероятно, скончалась в июне в России.

Журналисты провели расследование и выяснили, что номер Людмилы Янукович числится в российском реестре "Госуслуги", но уже давно не обслуживается. Информация об активности абонента в последний раз фиксировалась 19 июня.

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