НАТО нужно готовиться к гибели людей в Европе от российских атак, - Сикорский

Глава МИД Польши подчеркнул, что вероятность гибели людей вследствие российских атак возрастает.

Странам НАТО следует подготовить решительный ответ на возможную гибель людей вследствие российских "гибридных" атак. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии Financial Times.

Глава МИД Польши подчеркнул, что вероятность гибели людей возрастает, поскольку Россия наращивает операции, направленные на дестабилизацию европейских обществ и внесение в них раскола. Однако он признал, что альянсу придется принимать решение о том, как именно реагировать.

"Вопрос в том, что считать нападением, трансграничной атакой: пока речь идет об имуществе... это одно, но если начнут гибнуть люди, нам придется провести еще один очень серьезный разговор в НАТО. Когда мы решим, что россияне зашли слишком далеко? Ведь это именно вопрос оценки ситуации. Знаете, заранее согласованного определения на этот счет не существует", - сказал он.

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Сикорский призвал европейских союзников отреагировать на атаки путем закрытия российских консульств, ограничения свободы передвижения российских дипломатов по странам пребывания и общего сокращения их численности – по примеру Польши.

"У меня консульства уже закончились, а у других они еще есть", - подчеркнул он.

Сикорский также заявил, что от всех россиян, въезжающих в ЕС, следует требовать наличия биометрического паспорта, чтобы не допустить поездок агентов по поддельным документам.

Он также поддержал призывы сократить выдачу туристических виз ЕС гражданам России.

"Когда мы смотрим видеозаписи ударов по мостам в Киеве и кадры того, как из жилых домов извлекают тела погибших детей, – известия о российских туристах, сорящих деньгами [в Европе], вызывают у меня резкое неприятие", - подчеркивает он.

Сикорский также призвал все остальные страны ЕС – "ради их же блага" – открыто указывать на ответственность России за гибридные атаки при наличии достаточных доказательств. Отвечая на вопрос, почему некоторые страны могут не решаться на такой шаг, он сказал: "Я не хочу комментировать действия других. У каждого своя внутренняя политика".

Диверсии России в Европе

Как сообщало издание FT, европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных компаний о том, что Россия активизировала попытки их физического устранения. В связи с этим компании усилили меры личной безопасности своих топ-менеджеров.

В частности, в поле зрения российских спецслужб попадают и руководители небольших компаний, особенно тех, которые занимаются производством беспилотников или комплектующих к ним, детализировали собеседники издания.

Также 11 октября сообщалось, что полиция в Польше получила информацию о подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

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