В прокуратуре Грузии также сообщили, что расследуют незаконное пересечение Михеилом Саакашвили государственной границы.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, где находился бывший президент страны Михеил Саакашвили.

Его обвиняют в "сокрытии преступлений", сообщают Суспильне и Эхо Кавказа.

По данным ведомства, владельцу квартиры было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября он предоставил ему свою квартиру.

В прокуратуре также сообщили, что расследуют незаконное пересечение границы Михеилом Саакашвили по статье 344 Уголовного кодекса Грузии (незаконное перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или создание соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии).

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Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим со стороны. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили. По словам представителя главы государства, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона". По словам Зурабишвили, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Автор: Александр Топчий