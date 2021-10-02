Окончательные итоги местных выборов ЦИК Грузии подведет в поздно ночью.

На муниципальных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", а партия Саакашвили идет на втором месте.

Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованных в местных СМИ, пишет Эхо кавказа.

Опубликованные результаты опросов после закрытия избирательных участков, показывают, что отставание партии "Единое национальное движение", которую возглавляет Михеил Саакашвили, от правящей "Грузинской мечты", составляет несколько процентов. Некоторые опросные компании показывают, что отрыв правящей партии составляет около 10 процентов.

В частности, по данным экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании "Формула", "Грузинская мечта" набирает 46%. А "Единое национальное движение" - 33%.

Данные экзитпола, проведенного компанией Ipsos по заказу телекомпании "Мтавари", дают "Грузинская мечте" 38,6%, а "Единому национальному движению" - 33%.

Экзитпол компании Gorbi по заказу телекомпании "Имеди" дал правящей партии 47,6%, а партии Саакашвили - 27,1%.

Остальные партии, участвовавшие в выборах, получили менее 10% голосов по данным всех трех экзитполов.

Подсчёты продолжаются и данные продолжают изменяться.

Окончательные итоги выборов ЦИК Грузии подведет в поздно ночью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, в Грузии проводятся выборы в органы местного самоуправления. Граждане должны избрать 64 мэров: пять мэров самоуправляющихся городов и 59 мэров районов. Для победы кандидаты должны набрать более 50% голосов избирателей.

Также избираются 1388 депутатов 64 местных совещательных органов - сакребуло.

Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим со стороны. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

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После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили. По словам представителя главы государства, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона". По словам Зурабишвили, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Авторы: Александр Топчий, Тамара Отовская