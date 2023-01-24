По данным издания, вскоре фрегат окажется в радиусе удара.

Русский фрегат "Адмирал Горшков" с ядерными гиперзвуковыми ракетами на борту со скоростью 7000 миль в час "плывет в США и вскоре окажется в радиусе удара".

Как пишет британский таблоид The Sun, фрегат якобы "заметили на радаре в нейтральных водах Атлантического океана - на эффективном расстоянии залпового запуска от побережья США". В то же время Минобороны РФ пока не комментирует эту информацию.

Судно якобы имеет на борту "неудержимые" гиперзвуковые ракеты. Основу вооружения российского корабля составляют гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные нести ядерные боеголовки. А дальность их действия составляет тысячу километров.

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РосСМИ пишут, что российский фрегат движется в сторону США с имиджевой миссией. Он якобы должен продемонстрировать флаг РФ в стратегически важных районах Мирового океана.

Гиперзвуковая ракета "Циркон": что известно

В октябре 2021 года в России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 километров.

"Циркон" - двухступенчатая ракета, дальность ее полета может составлять до 600 километров. В России заявляли, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли флота РФ.

12 ноября 2022 года сообщалось, что Министерство обороны РФ заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что массовое производство ракет "Циркон" в России не начато. В связи с этим угрозы Путина о взятии их на вооружение он назвал обычной пропагандой.

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