Олег Жданов отметил, что ракеты не поступят на вооружение российской армии в этом году.

Массовое производство ракет "Циркон" в России не начато. В связи с этим угрозы президента РФ Владимира Путина о взятии их на вооружение обычная пропаганда.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что выпустили лишь партию для испытаний.

"Это гиперзвуковая ракета, которая по идее должна развивать скорость до 10 махов. Она подымается на очень большую высоту и падает на цель, развивая такую скорость. За счет этого ее якобы практически невозможно сбить. По идее она должна окутываться плазмой, а сквозь нее радиолокационная станция ее не видит. В то же время непонятно, как тогда будет работать система управления", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что государственные испытания ракеты не завершены, поэтому она не проступит на вооружение в текущем году.

"На сегодняшний день Россия даже не может сказать, как далеко летят эти ракеты. В связи с этим не стоит переживать, что эти ракеты начнут массово поступать на вооружение", - подытожил Жданов.

Как ранее сообщал УНИАН, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" русской армии выполнил испытательную стрельбу ракетой "Циркон" в Баренцевом море. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения, уточняют в МО РФ.

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