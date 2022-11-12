В дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет.

Министерство обороны страны-оккупанта заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как сообщает кремлевское агентство ТАСС со ссылкой на источник, в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет.

Выполнить заказ должны в 2023 году. Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

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Гиперзвуковая ракета "Циркон": что известно

В октябре прошлого года в России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Первые испытания ракеты "Циркон" пусками по мишени, расположенной на берегу, состоялись в январе 2020 года. Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 километров.

"Циркон" – двухступенчатая ракета, первая ступень которой оснащена твердотопливным ракетным двигателем, а вторая – прямоточным воздушно-реактивным. Дальность полета ракеты может составлять до 600 километров. Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли российского флота.

Тогда РФ планировала завершить государственные испытания "Циркона" в 2021 году, а принять на вооружение – в 2022.

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