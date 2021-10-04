Минобороны России опубликовало кадры пуска "Циркона" подлодкой. Судя по видео, стрельба велась в темное время суток из надводного положения.

В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море. Испытания провели с атомной подводной лодки.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сообщили в Министерстве обороны РФ в Facebook.

До конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". В 2022 году испытания продолжатся.

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Минобороны России опубликовало кадры пуска "Циркона" подлодкой. Судя по видео, стрельба велась в темное время суток из надводного положения.

Отметим, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" разрабатывается "НПО машиностроения". Ее точные технические характеристики не раскрываются, но известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тысяч км/ч).

Разработка ракеты "Циркон" ведется с 2011 года, а летные испытания боеприпаса проводятся с 2015-го. Ракета будет использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Первые испытания ракеты "Циркон" пусками по мишени, расположенной на берегу, состоялись в январе 2020 года. Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 километров.

Вероятно, "Циркон" - двухступенчатая ракета. Первая ступень, которой оборудована твердотопливным ракетным двигателем, а вторая - прямоточным воздушно-реактивным. Дальность полета ракеты может составлять до 600 километров. Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли российского флота.

Завершить государственные испытания "Циркон" планируется в 2021 году, а принять ракету на вооружение - в 2022-м.

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Автор: Виктория Гордиенко