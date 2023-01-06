Характеристики "Циркона" тоже можно поддавать сомнениям, говорит он.

Военный эксперт Александр Коваленко обратил внимание на то, что очень много сейчас говорят про "Циркон", которым президент РФ Владимир Путин решил напугать всех.

В своем Телеграмм-канале военный аналитик подчеркнул, что Россия всегда завышает официальные характеристики оружия, как показала война в Украине. Поэтому и характеристики "Циркона" тоже можно поддавать сомнениям.

В этом контексте он напомнил о гиперзвуковых ракетах Х-47М2 "Кинжал", которые являются критически дефицитной продукцией, ведь ее РФ не может производить из-за катастрофической зависимости от иностранных микросхем.

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"С "Цирконом", который изначально был проблематичной ракетой, такая же ситуация и даже хуже. Например, испытания "Циркона" стартовали в 2016, и за этот период было осуществлено 9 пусков. То есть, 1-2 в год. Для интенсивных испытаний количественный показатель такой себе", — отметил Коваленко.

Он добавил, что эта ракета собиралась чуть ли не вручную. А сейчас "Цирконы" не собираются вообще из-за санкций. Военный эксперт подытожил:

"То есть, грубо говоря, боезапас "Цирконов" у России можно оценивать как штучный. Сколько их? 2? 4? Ну, уж точно не десятки или сотни, чтобы позволить себе засыпать страны НАТО "оружием возмездия". Фактически, грубо говоря, такой себе "Кинжал" морского базирования, штучный продукт для запугивания".

Гиперзвуковая ракета "Циркон"

В октябре 2021 года сообщалось, что в России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 километров.

"Циркон" – двухступенчатая ракета, дальность ее полета может составлять до 600 километров. В России заявляли, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли флота РФ.

12 ноября 2022 года сообщалось, что Министерство обороны РФ заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что массовое производство ракет "Циркон" в России не начато. В связи с этим угрозы Путина о взятии их на вооружение он назвал обычной пропагандой.

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