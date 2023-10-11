Пока что рано говорить о реальной угрозе применения Москвой тактического ядерного оружия.

С лета 2023 года в Российской Федерации активизировали проверку и подготовку ядерного вооружения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день мы видим активность России по проверке, подготовке ядерных объектов как на своей территории, так и на территории Беларуси, где были проведены соответствующие инспекционные мероприятия", – сказал он в интервью "Украинской правде".

По его словам, летом этого года украиснкие разведчики зафиксировали подобную активность россиян. При этом пока что рано говорить о реальной угрозе применения Москвой тактического ядерного оружия.

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В то же время, по мнению Скибицкого, гипотетический ядерный удар "не так страшен, как о нем говорит РФ". Россияне совершили достаточно военных преступлений на территории Украины – к примеру, подорвали дамбу Каховской ГЭС.

Ядерные угрозы РФ

С начала полномасштабной войны Россия активно использует "ядерную дубинку" для запугивания как Украины, так и Запада.

В начале октября текущего года в Госдуме РФ заговорили о том, чтобы отменить запрет на проведение ядерных испытаний. Москва может отозвать свою подпись под соответствующим международным договором.

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