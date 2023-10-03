По словам Юсова, Украина и мир будут следить за действиями РФ.

Россияне могут провести испытания ракеты с ядерным двигателем под названием "Буревестник". Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал эту новость, заметив, что это демонстрация.

Как рассказал Юсов в интервью NV, россияне регулярно готовятся к испытаниям "разного рода вундерваффе". Большинство таких испытаний либо не проходит, либо проходит с нарушением регламента, либо продолжается подготовками к новым испытаниям. По словам представителя разведки, это не позволяет россиянам ввести оружие в массовую эксплуатацию, на что враг делает ставку.

При этом Юсов подчеркнул, что Украина и страны-партнеры будут следить за действиями РФ. В то же время он добавил, что подобные испытания носят демонстрационный характер.

Видео дня

"Ориентированы как на внутреннюю аудиторию для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения, так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой-либо российский шантаж и российские угрозы в мире", – сказал Юсов.

Испытания ракеты "Буревестник": что известно

2 октября The New York Times писало, что Роия может планировать испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Она известна миру как "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall.

Место пуска находится на побережье арктического острова. Американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint уже совершил в том районе минимум два полета. Примечательно, что в начале августа в оќоло 160 км от места пуска были замечены российские самолеты, предназначенные для сбора данных о пусках ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: