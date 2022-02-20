Есть доказательства, которые указывают на то, что вторжение РФ в Украину может быть неизбежным, поделился премьер Британии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Российская Федерация планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года".

Есть "все признаки того, что план в некотором смысле уже начал воплощаться", рассказал глава британского правительства в интервью BBC.

По его мнению, доказательства указывают на то, что вторжение России в Украину может быть неизбежным.

Джонсон добавил, что, по информации американского президента Джо Байдена, которую он получил от разведки и поделился с западными лидерами, войска РФ планируют попасть в Украину не только через часть Донбасса, но и с территории Беларуси.

"Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", – добавил собеседник.

Джонсон также предупредил, что в случае вторжения РФ в Украину Британия и США прекратят "торговлю российских компаний в фунтах и долларах".

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину – самое важное

Осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В Украине и на Западе заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

Западный СМИ уже называли ряд дат якобы возможной полномасштабной агрессии РФ против нашей страны – указывались 15, 16, а также 20 февраля.

Российская Федерация 15 февраля утверждала, что начала отводить войска от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО, в частности, эти сведения не подтвердили.

Президент США Джо Байден говорил 15 числа, что Россия вокруг Украины и Беларуси имеет свыше 150 тысяч военных, и силы находятся в угрожающей позиции.