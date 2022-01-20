Премьер британии посоветовал властям России разрешить конфликт мирным путем.

Вторжение Российской Федерации в Украину будет катастрофой для самой РФ.

Если Россия пойдет на вторжение в Украину, это станет "катастрофой для всего мира", приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Deutsche Welle.

Чиновник призвал российские власти урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Джонсон также сказал, что его страна "целиком и полностью" поддерживает суверенитет украинского государства.

"Даже не сомневайтесь, если Россия начнет вторжение в Украину, в какой бы то ни было форме и в каком бы то ни было масштабе, это, на мой взгляд, будет катастрофой не только для Украины, но и для России", – сказал премьер.

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