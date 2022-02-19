Премьер Британии считает, что дальнейшее вторжение РФ может привести к разрушению демократической Украины. Он пообещал ввести серьезные санкции против России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что вторжение и захват Россией Украины станет шоком для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джонсон сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер Британии подчеркнул, что мир должен объединиться против российской угрозы.

"Не должно быть никаких сомнений, что стоит на кону. Если Украина испытывает вторжение, если Украина будет подавлена, мы станем свидетелями разрушения демократического государства…", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства отметил, что каждый раз, когда высокопоставленные должностные лица стран Запада посещали Киев, они всегда уверяли украинский народ и власти в поддержке суверенитета и независимости Украины.

"Как бессмысленно и обидно эти слова будут восприниматься, если в тот момент, когда их суверенитет будет находиться под угрозой, мы просто отвернемся. Если Украина испытает вторжение, шок станет эхом во всем мире. Это эхо почувствуют в Восточной Азии, почувствуют на Тайване", – убежден Джонсон.

Он добавил, что на прошлой неделе разговаривал с премьер-министрами Японии и Австралии, которые сказали, что экономический и политический шок почувствуют на противоположной стороне планеты.

"Мы не должны недооценивать серьезность этого момента и то, что поставлено на карту", – отметил премьер.

При этом он добавил, что точно неизвестно о намерениях президента РФ Владимира Путина, но "предчувствие мрачное".

"И именно поэтому мы должны выступать вместе", – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что речь идет о готовности ввести жесткие санкции против России в случае дальнейшего вторжения в Украину. В частности, Джонсон обещает открыть "матрешки" государственных российских компаний и структур для определения их конечных бенефициаров, которые могут попасть под санкции.

"Соединенное Королевство работало с Евросоюзом и США, чтобы разработать жесточайший и сильнейший пакет санкций", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что недавно обсудил ответные меры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"И, если Россия вторгнется к своему соседу, мы введем санкции против российских лиц и компаний, имеющих стратегическое значение для российского государства. И мы создадим условия, при которых они не смогут привлекать финансовые ресурсы на рынках капитала в Лондоне. И мы откроем "куклы-матрешки" государственных российских компаний и российских государственных структур, чтобы найти конечных бенефициаров", - заявил Джонсон.

При этом он считает, что для сдерживания российской агрессии может быть недостаточно "драконовских санкций" против России, мер по усилению обороны восточных стран-членов НАТО и объемов помощи Украине.

"И по этой причине жизненно важно извлечь уроки 2014 года. Чтобы не случилось в следующие несколько дней и недель, мы не можем позволить европейским странам поддаться на шантаж России. Мы не можем позволить РФ изменить архитектуру безопасности в Европе. Мы не можем позволить появление нового "Ялты" - нового разделения нашего континента на сферы влияния, и мы должны теперь сами получить независимость от путинских нефти и газа. Я понимаю цену и сложности этих усилий, и на самом деле это легче сказать, чем сделать. Поэтому я благодарен канцлеру Шольцу в заверениях относительно "Северного потока-2". Но уроки последних нескольких лет, очевидных манипуляций "Газпрома" по поставкам газа в Европу не могут игнорироваться", - заявил Джонсон.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы, обращаясь к альтернативным поставщикам энергоносителей и технологий, угрозы России стали второстепенными. И это нужно сделать в последующие месяцы и годы.

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