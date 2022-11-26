В любом случае Кремль покажет "сфабрикованные" доказательства причастности Украины и Польши к вероятному убийству белорусского диктатора.

Кремль спланировал радикальный вариант вовлечения белорусской армии в войну против Украины. В частности, Россия задумала ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и получить контроль над его войском.

Как отмечают аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI), источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

Кремль планирует представить сфабрикованные доказательства "причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО" к убийству Лукашенко, даже если покушение будет неудачным. Эта ситуация формально станет поводом для дальнейшего участия белорусских войск в войне против Украины.

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Военная разведка РФ в ближайшие дни может попытаться проработать сценарий либо с покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко, либо с его имитацией. Целью этой операции станет запугивание белорусского диктатора, побуждая его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России.

В ГРУ уже прорабатывают сценарий убийства Лукашенко в ходе операции. Предполагается, что его кресло тогда займет действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - уроженец Черниговской области, который полностью лоялен к РФ.

Аналитики не исключают, что Россия хочет объединить две армии под своим единым командованием. Тогда Лукашенко потеряет возможность управлять страной. Сейчас существует большой риск того, что диктатор потеряет свой пост, а его место займет марионеточный Зась.

"Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу. Последние сообщения от источников в Москве подтверждают предыдущие выводы аналитиков института в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко", – резюмируют аналитики.

Нападение на Украину со стороны Беларуси

Александр Лукашенко публично неоднократно заявлял, что привлекать живую силу Вооруженных сил страны к войне, которую развязала Россия против Украины, не будут. Мол, это не поможет решить уже имеющиеся проблемы армии РФ.

Накануне Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных к украинской границе. Также известно, что страна готовится к мобилизации.

По информации Генштаба ВСУ среди белорусов готовы воевать против Украины 10-15 тысяч военнослужащих.

ВСУ 24 ноября опубликовали обращение к белорусскому народу и предупредили, что российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры РБ с целью втянуть страну в войну.

Как сообщала КМВА 25 ноября, в настоящее время у России нет группировок для повторного нападения на Украину с севера. Однако военные продолжают укреплять защиту Киева.

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