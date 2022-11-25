Военные вместе с инженерами и строителями продолжают возводить фортификационные сооружения.

На текущий момент у России нет группировок для повторного нападения на Украину с севера. Однако военные продолжают укреплять защиту Киева. Солдаты вместе с инженерами и строителями наращивают защитные возможности и возводят фортификационные сооружения.

Такой информацией поделился пресс-центр Киевской городской военной администрации в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "По данным Командования Сухопутных войск ВС Украины, на текущий момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления. Тем не менее, это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан. Поэтому военные, вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонительных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления".

Силы обороны также обустраивают места для укрытия и базирования личного состава на ротных и взводных опорных пунктах. Дополнительно устанавливаются долговременные огневые сооружения для защитной стрельбы по противникам. В КГВА подчеркнули, что в текущей ситуации любые атаки рашистов на столицу обречены на провал.

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Угроза нападения с северного направления: последняя информация

По данным Центра национального сопротивления, Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных. В частности, 63 палатки установлены в районе населенного пункта Бабуничи, Гомельской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, среди белорусов готовы воевать против Украины 10-15 тысяч военнослужащих. Их основная мотивация — высокое денежное вознаграждение.

Самопровозглашенный лидер РБ Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что Беларусь "сделает хуже", если отправит на войну свои Вооруженные силы.

ВСУ 24 ноября опубликовали обращение к белорусскому народу. Украинские защитники предупредили, что российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры РБ с целью втянуть страну в войну.

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