Эта информация усиливается анонимными заявлениями о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению.

Главное управление разведки Министерства обороны опровергло информацию о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября.

"В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению", - говорится в сообщении ГУР МО.

В разведке подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации, говорят разведчики, спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать беларусам якобы наличие намерений у нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя беларусов вступить в войну.

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Кроме того, как заявили в ГУР, цель таких сообщений – посеять панику среди украинского общества, они являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что изначально в подобных сообщениях указывалась дата возможного "вторжения" 25-28 ноября, а спустя несколько часов дата "вторжения" сместилась на 28-29 ноября.

"Призываем граждан не поддаваться на враждебные провокации и доверять только официальным источникам информации. Подчеркиваем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что по данным разведки сейчас на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", – говорится в сообщении разведки.

Нападение на Украину со стороны Беларуси

Александр Лукашенко публично неоднократно заявлял, что привлекать живую силу Вооруженных сил страны к войне, которую развязала Россия против Украины, не будут. Мол, это не поможет решить уже имеющиеся проблемы армии РФ.

Накануне Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных к украинской границе. Также известно, что страна готовится к мобилизации.

По информации Генштаба ВСУ, среди беларусов готовы воевать против Украины 10-15 тысяч военнослужащих.

ВСУ 24 ноября опубликовали обращение к беларускому народу и предупредили, что российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры РБ с целью втянуть страну в войну.

Как сообщала КГВА 25 ноября, в настоящее время у России нет группировок для повторного нападения на Украину с севера. Однако военные продолжают укреплять защиту Киева.

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