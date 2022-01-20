Российская Федерация почти завершила процесс стягивания войск к украинским границам.

Министр обороны Алексей Резников предупредил Запад о миллионах беженцев из Украины в случае новой вооруженной агрессии России. Также глава МО не исключил десятки тысяч погибших граждан.

Об этом он сообщил в программе BBC Hard Talk.

Ведущий отметил, что у России есть большое войско и много техники, на что Резников признал, что потери будут катастрофическими: "Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей".

Он добавил, что вторжение будет "очень тяжелым для россиян".

Читайте такжеАнгела Меркель отказалась от должности в ООНУкраинский министр подчеркнул, что Запад должен ввести жесткие санкции против России еще до ее возможного нападения, и мы сможем остановить их и сдерживать". В частности, речь идет о заморозке активов олигархов из окружения Путина.

По мнению Резникова, Запад продолжает действовать по неработающей тактике "не провоцируй россиян": "После этого было вторжение в Грузию, после этого было дело в Солсбери, Крым и восток Украины. Думаю, это и есть ответ. Они воюют не с Украиной, они воюют с НАТО и с цивилизованным миром".

Глава Минобороны считает, что Москва просто повышает ставки.

"Следующим аргументом с их стороны будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Они напомнят вам о Варшавском соглашении. И следующей целью, возможно, будет Берлинская стена. Берлинская стена рухнула. И россиянам взбредет в голову новая "закуска" - Восточный и Западный Берлин", - отметил Резников.

Министр исключил любые компромиссы России относительно членства Украины в НАТО.

Напомним, по данным разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация почти завершила процесс стягивания войск к украинским границам. Сейчас там сосредоточено более 127 000 военных.

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