Вдоль границ сосредоточено более 127 000 военных.

По данным разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация почти завершила процесс стягивание войск к украинским границам. Сейчас там сосредоточено более 127 000 военных.

Об этом сообщает CNN.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тысяч военнослужащих", - говорится в отчете Минобороны Украины, эксклюзивно предоставленном CNN.

Как отмечается в документе, действия РФ направлены на раскол Евросоюза, НАТО и ограничение возможностей США по обеспечению безопасности на европейском континенте.

Украинская военная разведка также подчеркнула, что РФ поддерживает более 35 000 сепаратистов на Донбассе и разместила в ОРДЛО более 3 000 своих военнослужащих. Вдоль украинской границы россияне развернули дополнительные подразделения радиосвязи и втрое увеличили число разведывательных полетов, по сравнению с 2021 годом.

"В конце декабря и в январе Россия перемещала до границы "запасы боеприпасов, полевые госпитали и службы безопасности", что, по словам Украины, "подтверждает подготовку к наступательным действиям", - сообщает CNN.

Читайте такжеНа фоне визита Блинкена в Киев США объявили о выделении Украине военной помощиВ Минобороны также подчеркнули, что существует риск использования Россией ракет средней дальности для уничтожения жизненно важных объектов". Зафиксирована переброска дополнительных тактических групп оперативно-тактических комплексов "Искандер". Ракеты такого типа могут поразить цели на расстоянии 500-700 км, в том числе и столицу страны Киев.

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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