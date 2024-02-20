Падение израильской экономики стало рекордным со времен пандемии коронавирусной болезни.

Война с группировкой ХАМАС привела к снижению ВВП Израиля почти на 20% (19,4%) в годовом выражении по итогам четвертого квартала прошлого года. Такие данные приводит The Times of Israel.

Снижение стало самым масштабным со второго квартала 2020 года, когда экономика упала почти на 30%. Это произошло из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной болезни.

Негативная динамика четвертого квартала 2023-го обусловлена рядом факторов, среди которых призыв 300 тысяч резервистов, которым пришлось покинуть рабочие места. Кроме того, правительству пришлось финансировать строительство жилья для более чем 120 тысяч жителей, которых эвакуировали из северных и южных приграничных районов страны, указывает СМИ.

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В целом Израиль завершил год с растущей экономикой: его ВВП увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2022-м экономика выросла на 6,5% по сравнению с 2021-м.

Нападение на Израиль

Вторжение группировки ХАМАС в Израиль началось рано утром 7 октября. Страну из сектора Газа атаковали до 5 тыс. ракет, а кроме того, на ее территорию проникли более 2500 боевиков.

В результате атаки около 1200 израильтян были убиты, а еще сотни взяли в заложники. Сообщалось, что боевики хотели дойти до Западного берега Иордана, чтобы "объединить" две палестинские территории.

Позже стало известно, что к нападению на Израиль могут быть причастны сотрудники ООН.

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