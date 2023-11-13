Боевики заранее спланировали нападение на Израиль - амбициозной целью было дойти до Западного берега Иордана.

Террористическая группировка палестинских боевиков ХАМАС заранее планировала кровавое нападение на Израиль. Оно взволновало мир своей жестокостью 7 октября.

Предполагалось, что в случае успеха первого вторжения, ХАМАС продвинется дальше вглубь территорий и захватит более крупные города Израиля. Амбициозной целью палестинцев было дойти до Западного берега Иордана (одной из двух частей территории, заселенной палестинцами), сообщает The Washington Post, ссылаясь более чем 10 источников.

В частности, в соответствующей информации издание опирается на данные бывших и действующих сотрудников разведки, а также служб безопасности четырех стран как Запада, так и Ближнего Востока.

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7 октября, в день нападения ХАМАС на Израиль, штурмовые группы палестинцев зашли вглубь территорий и почти реализовали цель: боевики добрались до города Офаким (и соседней военной базы Урим) - территории расположенной посередине между Сектором Газы и Западным берегом реки Иордан. Это примерно в 25 километрах от границы с Газой.

"Они запланировали второй этап, в том числе порыв в крупные израильские города и на военные базы", - прокомментировал данные разведки высокопоставленный израильский чиновник, который не раскрыл свое имя.

Об этом свидетельствуют карты, разведывательные данные и соответствующие инструкции, которые удалось найти среди вещей одного из отрядов ХАМАС. Также были обнаружены запасы продовольствия, боеприпасов и оружия, которых могло хватить на несколько дней - именно для выполнения указанного плана.

Боевики имели инструкции по поджогу домов мирных жителей. По словам свидетелей и спасателей, которые были на месте происшествия, таким образом ХАМАС собирался выкуривать людей из безопасных мест, где они прятались.

Неясно, были ли у злоумышленников реалистичные ожидания по поводу продвижения до Западного берега Иордана. Представители ХАМАСа заявили, что они надеялись получить заложников для обмена на заключенных, которых пленил Израиль, и не ожидали, что почти все штурмовые группы достигнут своих первоначальных целей 7 октября.

"Одна штурмовая группа была снабжена спутниковыми картами с отметками, указывающими маршруты от района Шеджайя в Газе до ближайшего места пролома в ограждении под названием "Пересечение Малаке". На картах выделялся предполагаемый вход группы через две точки - передний и задний вход в кибуц. Места под названием "Засада 1" и "Засада 2", отмеченные на близлежащих главных дорогах, указывали на места, где боевики планировали установить барьеры и ловушки, чтобы заблокировать любые попытки спасения", - говорится в статье.

По оценке источника WP, во время атаки на Израиль руководство ХАМАС рассчитывало, что Иерусалим ответит на нападение "мощно". У ХАМАС было понимание, что ЦАХАЛ может начать наземную операцию против сектора Газа, что приведет к насилию, страданиям и более масштабному конфликту во всем регионе.

Об этом также заявила исполнительный директор SITE Intelligence Group, частной организации, изучающей идеологию и онлайн-коммуникации экстремистов, Рита Кац.

"Хамас знал, что Израиль нанесет ответный удар. В этом была суть", - прокомментировала она.

В первый день боевых действий (7 октября) руками ХАМАС было убито 1200 человек. Палестинцы взяли в плен около 240 человек. В рамках контратаки израильский ЦАХАЛ ликвидировал около полутора тысяч боевиков. Однако многие члены ХАМАС в конце концов смогли сбежать и вернуться в Сектор Газа.

ХАМАС более года готовил нападение на Израиль

Боевики ХАМАС более года готовили операцию нападения на Израиль. Об этом 10 октября писало Sky News со ссылкой на источники боевиков в Ливане. Акцентировалось, что 7 октября не случайно выбрали датой "X". Палестинцы хотели напасать на Израиль в шаббат и еврейский праздник преднамеренно, чтобы нанести максимальный ущерб.

30 октября мир узнал, что известная жертва атаки ХАМАС немка Шани Лук (ее боевики показали полуголой с поломанными ногами - это видео облетело весь мир) - мертва. О смерти дочери из-за действий палестинцев сообщила ее мама.

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