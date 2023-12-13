Система туннелей используется ХАМАСом для маневрирования боевиков на поле боя и хранения ракет и боеприпасов группировки.

По словам американских чиновников, проинформированных об операциях израильских военных, израильские военные начали закачивать морскую воду в обширный комплекс туннелей ХАМАСа в секторе Газа, что является частью интенсивных усилий по разрушению подземной инфраструктуры, лежащей в основе операций группировки.

Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря, которая находится на ранней стадии, является одним из нескольких методов, которые Израиль использует, чтобы попытаться очистить и разрушить туннели, пишет Wall Street Journal.

Израильские официальные лица заявляют, что подпольная система ХАМАСа сыграла ключевую роль в его операциях на поле боя. По их словам, система туннелей используется ХАМАСом для маневрирования боевиков на поле боя и хранения ракет и боеприпасов группировки, а также позволяет лидерам группировки командовать и контролировать свои силы. Израиль также полагает, что некоторые заложники удерживаются в туннелях.

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По словам американских чиновников, израильтяне все еще оценивают полезность использования морской воды в огромном подземном лабиринте, простирающемся примерно на 300 миль и включающем толстые противовзрывные двери.

По словам американских чиновников, затопление туннелей, которое, вероятно, займет несколько недель, началось примерно в то время, когда Израиль добавил еще два насоса к пяти насосам, установленным в прошлом месяце, и провел некоторые первоначальные испытания.

Некоторые представители администрации Байдена были обеспокоены тем, что использование морской воды может быть неэффективным и может поставить под угрозу запасы пресной воды в секторе Газа. Но другие официальные лица США говорят, что этот метод может помочь разрушить части сети туннелей.

Военные аналитики подсчитали, что Израиль не уничтожил большую часть этой сети туннелей и что для разрушения или повреждения подземной системы потребуются различные методы. Помимо морской воды, израильские военные пытались атаковать сеть с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, а также путем отправки роботов, собак и дронов.

Война израиля против ХАМАС - тоннели в Газе

С начала наземной операции Израиля в Газе было обнаружено и уничтожено около 400 тоннельных шахт, сообщается в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

Документация и разведданные, собранные бойцами подразделения "Яхалом" ЦАХАЛа, помогли обнаружить шахты тоннелей, и бойцы уничтожили их различными способами, сообщается в заявлении.

ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру в качестве базы для строительства своих туннелей. Подземная инфраструктура террористов была обнаружена в самом центре гражданских кварталов. Туннели были обнаружены рядом с жилыми домами, школами, больницами, кладбищами.

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