США и еще ряд стран уже остановили финансирование агенства ООН, в котором работали подозреваемые.

Сотрудники Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам (БАПОР), вероятно, причастны к жестокому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Такую информацию руководству ООН передали израильские власти.

Как заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини, Агентство начало расследование в отношении тех сотрудников, на которых указали израильтяне. "Я принял решение немедленно расторгнуть контракты с указанными сотрудниками и начать расследование. Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе уголовной", — заявил глава агентства.

Известно, что речь идет о 12 сотрудниках агентства. Какие именно действия совершили подозреваемые – не сообщается.

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Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии агентству Reuters также подтвердил, что Антониу Гутерриш проинформирован касательно обвинений, выдвинутых его подчиненным. "Генеральный секретарь в ужасе от этой новости", — утверждает Дюжаррик.

Государственный департамент США объявил, что временно приостанавливает "дополнительное финансирование" БАПОР в связи с этим подозрением. Вслед за США о приостановке финансирования БАПОР также заявили власти Великобритании, Канады, Австралии, Италии и Финляндии, сообщает BBC.

Администрация Палестинской автономии и ХАМАС призвали не допустить прекращения работы БАПОР, от которой в значительной степени зависит гуманитарная ситуация в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Как писал УНИАН, 7 октября прошлого года террористическая группировка ХАМАС, которая является фактической властью в секторе Газа, осуществила массированное нападение на Израиль. Воспользовавшись ошибками израильских сил безопасности, несколько тысяч боевиков ХАМАС и, вероятно, гражданских жителей сектора Газа прорвались на приграничные территории Израиля, где учинили массовую резню – убийства, пытки, изнасилования.

По данным Израиля, в результате этого нападения были убиты около 1200 израильтян и граждан третьих стран – преимущественно гражданских. Более 3 тысяч были ранены. Также ХАМАСовцы похитили около 240 израильтян и иностранцев, которых вывезли в сектор Газа.

Чтобы вызволить заложников и полностью ликвидировать угрозу со стороны ХАМАС, Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа – самую крупную, по меньшей мере, за несколько последних десятилетий.

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