Известно, что накануне в Мали решили разорвать дипломатические связи с Украиной.

Представитель малийского повстанческого альянса туарегов заявил, что он не получал никакой внешней помощи во время боев в конце июля, которые нанесли серьезный удар по малийской армии и ее партнерам из ЧВК "Вагнер". Кроме того, он сообщил, что альянс не получал никакой помощи со стороны Украины, пишет Reuters.

В начале августа стало известно, что северные повстанцы убили по меньшей мере 84 российских наемников "Вагнера" и 47 малийских солдат за несколько дней ожесточенных боев в городе Тинзауатен возле алжирской границы. Это стало крупнейшим поражением "Вагнера" с тех пор, как два года назад он начал помогать военным властям Мали бороться с повстанческими группировками.

В свою очередь представитель украинской разведки дал комментарий, однако в Мали определили это так, что Украина якобы предоставила информацию повстанцам перед боевыми действиями. Через несколько дней в Мали сообщили, что разрывают дипломатические отношения с Украиной из-за таких замечаний.

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Однако министерство иностранных дел Украины отметило, что этот шаг был поспешным, ведь не было предоставлено никаких доказательств того, что Киев играл какую-то роль в боевых действиях.

Позже Нигер решил также разорвать дипломатические связи с Украиной из-за таких же комментариев.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой помощи извне для ведения боевых действий в Тинзауатени", - отметил Мохамед Эльмаулуд Рамадан из альянса повстанцев "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) в интервью агентству Reuters.

Когда у него спросили, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или обучением, он ответил: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

Разгром "вагнеровцев" в Мали - что известно

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в течение трех дней ожесточенных боев в конце июля коалиция антиправительственных группировок на севере Мали убила 84 наемника из российской частной военной компании "Вагнер". Также более 30 "вражеских сил" получили ранения, а военная техника, включая танки, оружие и транспортные средства, была захвачена или уничтожена.

В то же время после обвинений в сторону Украины о причастности к этим боям, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не оказывала помощь повстанцам в Мали во время их атаки на наемников частной военной компании "Вагнер".

"Мы не стремимся никаких конфликтов ни с одной африканской нацией. Наше дело - защитить Украину от российской агрессии", - заверил политик.

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