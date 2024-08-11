Министр иностранных дел прокомментировал "участие" Украины в поддержке повстанцев в Мали.

Украина не оказывала помощь повстанцам в Мали во время их атаки на наемников частной военной компании "Вагнер". Об этом, находясь в столице Маврикия Порт-Луи, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Bloomberg.

По его словам, "мы никогда не действовали против регулярной армии ни одной страны, кроме России".

"Мы не хотим никаких конфликтов ни с одной африканской нацией. Наше дело - защитить Украину от российской агрессии", - заявил дипломат. Видео дня

Как известно, Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной после того, как Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, заявил, что Киев помогал северной коалиции повстанцев-туарегов в их борьбе против малийских военных. Он, в частности, отметил, что "повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных преступников".

В то же время, по слова Кулебы, решение правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной без предоставления каких-либо доказательств в подтверждение этого решения считается поспешным и необоснованным.

"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия" по изоляции Украины", - сказал глава МИД.

Разрыв дипломатчиных отношений Мали с Украиной

Недавно в Мали объявили, что страна разрывает дипломатчиные отношения с Украиной из-за якобы помощи повстанцам. В ГУР Минобороны Украины, в свою очередь, опровергли информацию о причастности к разгрому ЧВК "Вагнер" в Мали.

Впоследствии стало известно, что Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной. В стране заявили, что передают этот вопрос в Совет безопасности ООН "с целью вынесения решения по украинской агрессии".

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