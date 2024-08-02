Также убиты 47 малийских военнослужащих.

В течение трех дней ожесточенных боев в конце июля коалиция антиправительственных группировок на севере Мали убила 84 наемника из российской частной военной компании "Вагнер" и 47 малийских военнослужащих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию повстанцев.

Кроме того, сообщается, что более 30 "вражеских сил" получили ранения, а военная техника, включая танки, оружие и транспортные средства, была захвачена или уничтожена. При этом семь бойцов Вагнера и малийских солдат были захвачены в плен.

Отмечается, что это самая тяжелая потеря для группы с момента ее дислокации в Мали в 2021 году.

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Как известно, российские наемники находятся в Мали с тех пор, как армия, захватившая власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 годах, выгнала французские войска и войска ООН и наняла ЧВК "Вагнер".

Разгром колонны "Вагнера" в Мали - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев". Повстанческое движение также заявило, что захватило бронетехнику, грузовики и цистерны.

Впоследствии наемники подтвердили гибель своего командира Сергея Шевченко. Ранее была подтверждена смерть известного пропагандиста из России Никиты Федянина в Мали.

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