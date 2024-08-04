Сенегальское правительство считает малийскую хунту законной властью в стране, а наемников "Группы Вагнера" - частью Вооруженных сил Мали.

Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за сообщения на Фейсбук-странице посольства, в котором украинский дипломат якобы выразил поддержку повстанцам-туарегам в Мали после уничтожения ими отряда "ЧВК Вагнер".

Как сообщает пресс-служба МИД Сенегала, их возмущение вызвало "пропагандистское видео со стороны украинской армии, которое сопровождалось комментарием самого Посла Украины об однозначной и безоговорочной поддержке террористов" после уничтожения ими в конце июля отряда "Вооруженных сил Мали, что привело к значительным человеческим потерям".

"Последовательно придерживаясь позиции конструктивного нейтралитета в российско-украинском конфликте и учитывая постоянные призывы высшей власти к воюющим сторонам отдать предпочтение средствам мирного урегулирования спора между ними, Сенегал не может терпеть любых попыток перехода на свою территорию медийной пропаганды, которая ведется в этом конфликте. Так же наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может принимать на своей территории комментарии и жесты в пользу терроризма, особенно когда последний направлен на дестабилизацию такой братской страны, как Мали", - говорится в заявлении МИД Сенегала.

Видео дня

Также сообщается, что послу Украины в Дакаре "напомнили об обязательствах благоразумия, сдержанности и невмешательства" во время выполнения его дипломатической миссии.

Стоит заметить, что на текущий момент на Фейсбук-странице украинского посольства в Сенегале отсутствуют какие-либо публикации, касающиеся разгрома "вагнеровцев" в Мали.

Разгром "вагнеровцев" в Мали: последние новости

Как писал УНИАН, в течение трех дней ожесточенных боев в конце июля коалиция антиправительственных группировок на севере Мали убила 84 наемников из российской частной военной компании "Вагнер" и 47 военнослужащих армии Мали. При этом семь бойцов Вагнера и малийских солдат были захвачены в плен.

Также мы рассказывали, что украинские спецслужбы сотрудничают с туарегами в Мали. Как рассказал один из командиров повстанцев французскому изданию Le Monde, в частности, их учат управлять беспилотниками. Также между повстанцами и спецслужбами происходят "обмены" стратегической информацией.

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