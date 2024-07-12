Соединенные Штаты Америки призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, которыми они могут поделиться. Такое заявление сделал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
"Наша позиция заключается в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призвали каждого союзника – предоставьте любую систему, которую вы можете предоставить", – приводит его слова "Голос Америки".
Отмечается, что так Салливан прокомментировал вопрос относительно заявления о том, что Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной, если они будут лететь в ее направлении, без соответствующего решения на уровне НАТО.
Кроме того, советник подчеркнул, что в Вашингтоне считают мощную ПВО лучшим способом остановить воздушные силы РФ.
ПВО для Украины
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала передать все средства ПВО ее государства Украине, как ранее сделали с артиллерией.
"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", – заявила она.
Тем временем Норвегия передаст Украине более $90 миллионов на усиление ПВО. Кроме того, вместе с Германией Норвегия уже этой осенью предоставит Украине батарею противовоздушной обороны IRIS-T.