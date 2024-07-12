Советник подчеркнул, что в Вашингтоне считают мощную ПВО лучшим способом остановить воздушные силы РФ.

Соединенные Штаты Америки призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, которыми они могут поделиться. Такое заявление сделал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

"Наша позиция заключается в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призвали каждого союзника – предоставьте любую систему, которую вы можете предоставить", – приводит его слова "Голос Америки".

Отмечается, что так Салливан прокомментировал вопрос относительно заявления о том, что Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной, если они будут лететь в ее направлении, без соответствующего решения на уровне НАТО.

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Кроме того, советник подчеркнул, что в Вашингтоне считают мощную ПВО лучшим способом остановить воздушные силы РФ.

ПВО для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала передать все средства ПВО ее государства Украине, как ранее сделали с артиллерией.

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", – заявила она.

Тем временем Норвегия передаст Украине более $90 миллионов на усиление ПВО. Кроме того, вместе с Германией Норвегия уже этой осенью предоставит Украине батарею противовоздушной обороны IRIS-T.

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