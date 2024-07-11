Политика США в этом вопросе не изменилась.

Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно нанесения ударов переданными Украине ракетами ATACMS вглубь России. Запрет на их применение по объектам, расположенным на территории страны-агрессора, продолжает действовать.

Об этом со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщила в соцсети Х корреспондент издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Наша политика не изменилась", – подчеркнул Салливан. Видео дня

Удары по РФ западным оружием: это стоит знать

В Государственном департаменте США обсуждают с Украиной возможность снятия ограничений на применение предоставленного Штатами дальнобойного оружия. Об этом сказал заместитель помощника Госсекретаря США Крис Смит.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что выступает за снятие с украинских военных ограничений на использование переданной помощи. Это уже не первое его заявление на эту тему.

В то же время новый премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил, что Украина может использовать переданные ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории Российской Федерации. Представитель лейбористов, которые победили на парламентских выборах в Великобритании, согласился, что Киев должен решать, как использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Лондоном.

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