Стере также отметил, что Норвегия вместе с Германией передаст Украине батарею противовоздушной обороны IRIS-T этой осенью.

Норвегия выделит 1 миллиард крон (около 92,69 миллиона долларов) на усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гар Стере в четверг на саммите НАТО.

"Украинцам нужна большая противовоздушная оборона, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - сказал Стере в заявлении.

Он также упомянул о жестоком ракетном ударе по больнице "Охматдет" в Киеве и авиаударах по другим городам Украины в понедельник.

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"Жестокие атаки, которые мы на этой неделе, показывают, почему для украинцев так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак", - добавил он.

Стере также отметил, что Норвегия вместе с Германией передаст Украине батарею противовоздушной обороны IRIS-T этой осенью.

Правительство Норвегии заявило, что этот 1 миллиард крон пойдет на инициативу Германии по усилению ПВО Украины. В общем Норвегия выделила 4 миллиарда крон на финансирование мероприятий противовоздушной обороны Украины до 2024 года, добавили в Осло.

Помощь для Украины

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гар Стере, поставки должны начаться в этом году.

Также сообщалось, что Дания профинансировала 18 украинских самоходных гаубиц (САУ) "Богдана". Они начнут поступать в ближайшие месяцы.

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