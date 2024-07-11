В Украине ее применят лучше, добавила она.

Дания должна передать Украине все свои системы противовоздушной обороны, как она уже поступила с артиллерией.

С таким призывом выступила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет Голос Америки. Во время 75-го саммита Североатлантического Альянса, который в этом году проходит в Вашингтоне, она напомнила о решении Копенгагена отдать украинской армии всю артиллерию.

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - сказала Фредериксен. Видео дня

ПВО для Украины

Как известно, страна нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, которые позволят защитить небо от атак российской оккупационной армии.

В первый день саммита НАТО президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил, что союзники нашли для Украины пять дополнительных систем ПВО. Кроме того, украинской армии передадут десятки тактических систем, включая NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для полной защиты воздушного пространства страны надо 25 систем Patriot или их аналогов.

Вас также могут заинтересовать новости: